تمكن قراصنة من الدخول إلى نظام البريد الإلكتروني الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» وقاموا بتوجيه رسائل خبيثة إلى 100 ألف حساب.



وبث الـ «إف بي آي» مثالا على تويتر لإحدى رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى آلاف الحسابات، وقد حملت الرسالة عنوان «عاجل: تهديد في الأنظمة»، وتمكن القراصنة من التسلل عبر نظام مكافحة القرصنة إلى وزارة الأمن الداخلي، حسب صحيفة ذا هيل الأميركية،



وتحذر الرسالة المتلقين من احتمال سحب معلومات من النظام بواسطة مجموعة جرائم القرصنة «التحميل الزائد الخفي».



ويستخدم القراصنة عددا من الآليات للاختراق، منها إغراق الـ «إف بي آي» بالمكالمات أو إقناع المستخدمين بإغلاق بعض البرامج.