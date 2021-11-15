القاهرة - هالة عمران



كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، عن مشروعات البنية الأساسية التي تمت في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أنه على مستوى قطاع الطرق والكباري، زادت مصر من استثماراتها خلال الـ 3 سنوات السابقة بأكثر من 90%، وفي قطاع الإسكان بلغ حجم الاستثمارات 79 مليار جنيه في 2019/2020 تم من خلالها تنفيذ 194.2 ألف وحدة.



جاء ذلك في الفيديوغراف الذي نشره مركز المعلومات امس، حول الجهود التي تبذلها مصر في تحسين البنية التحتية.



وأوضح أن دعم البنية التحتية للتصنيع تم فيه إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة خلال السنوات الـ 6 الماضية أسهمت في توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات مستدامة.



وأشار إلى أن الحكومة أنفقت 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، وتعمل على إنشاء العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة، وغيرها.



وبين أن الحكومة المصرية تستهدف أيضا تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية، حيث تهدف مبادرة «حياة كريمة» إلى تنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات.