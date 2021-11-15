القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري د.عاصم الجزار إنه تم وجار تنفيذ 6376 وحدة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل في مدينة السادات، بجانب تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بمشروع دار مصر ومشروعات المرافق والطرق لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة، لاسيما المناطق الصناعية والمناطق الحديثة.



جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان سير العمل بعدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة السادات.



وأوضح د.عاصم الجزار أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4060 وحدة سكنية بسكن لكل المصريين بحي النور نموذج 3 غرف وصالة على مساحة 1033 فدانا، بجانب تنفيذ 1740 وحدة بالمشروع بحي الفردوس نموذج 3 غرف وصالة على مساحة 952 فدانا، وجار تنفيذ 576 وحدة بالمشروع بحي الفردوس نموذج غرفتين وصالة.



وبالنسبة لمشروع دار مصر، قال الوزير إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والتي تضم 360 وحدة سكنية 15 عمارة، وجار الانتهاء من تسليم الوحدات المخصصة للمواطنين، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضم 432 وحدة سكنية 18 عمارة وتم الاستلام الابتدائي للعمارات.



وأضاف أنه بالنسبة لمشروعات الخدمات بسكن لكل المصريين فتشمل تنفيذ مدرسة تعليم أساسي تضم 42 فصلا وبها مسرح وملاعب، ووحدة صحية على مساحة 1600م، وسوق تجارية على مساحة 1600م، وملعب ثلاثي على مساحة 2000م2، يضم مبنى إداريا وملعبا من النجيل الصناعي، ومبنى حضانة على مساحة 2000 م2، ومدرسة النيل الدولية وتضم مبنى المدرسة، ومبنى الإدارة والمسرح، ومبنى رياض الأطفال، وملاعب، وغير ذلك.



من جانبه، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة السادات م. رجب سالمان، إلى أن مشروعات الخدمات بالمدينة تضم أيضا مركز الشباب المطور بالمحور المركزي الجديد، المقام على مساحة 15 فدانا بقيمة استثمارات 149.37 مليون جنيه.



وقال إن مشروعات الصرف الصحي بالمدينة تضم محطة المعالجة الميكانيكية بطاقة 40 ألف م3/ يوم (20 ألف م3/ يوم معالجة ثنائية - 20 ألف م3/ يوم معالجة ثلاثية)، وجار إمداد المنطقة الصناعية الثامنة بالمرافق بقيمة استثمارية 1.028 مليار جنيه، بجانب تصميم أعمال المرافق للمناطق الصناعية الشاغرة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جار تنفيذ مشروع فصل الصناعي عن الآدمي، ويشمل شبكات انحدار قطر 800 مم بطول 2800 متر، ومحطة رفع بطاقة 25000 م3/يوم، وخط طرد قطر 1500 مم بطول 1150 مترا، وخط انحدار قطر 900 مم بطول 1400 متر بقيمة إجمالية 64.8 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال الترفيق وسيتم التسليم لقطع الأراضي طبقا للمخطط الزمني بأحياء النرجس والروضة والريحان، وجار تنفيذ أعمال المرافق لقطع الأراضي بالمناطق السكنية التي تم تخصيصها عن طريق القرعات بحي الفردوس بقيمة إجمالية 159.4 مليون جنيه.



وقال رئيس الجهاز إنه جار الانتهاء من تنفيذ أكبر محطة محولات بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدينة بقدرة 525 ميغا فولت بالمنطقة الصناعية الثامنة.