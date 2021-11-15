مبارك الخالدي



فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي على فريق الشباب 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما اول من امس في ختام تحضيرات الأخضر للموسم الجديد والدفاع عن لقبه بطلا لدوري stc الذي تنطلق نسخته الجديدة الأسبوع المقبل. وسجل هدفي العربي المحترف السوري مارديك مارديكيان.



وافتقد الأخضر في المباراة جهود عدد من لاعبيه الدوليين وهم سلطان العنزي وحسين أشكناني والليبي السنوسي الهادي، كما غاب عن المباراة بداعي الإصابة بندر السلامة وعلي عبدالرسول وخالد المرشد.



ومثل العربي في المباراة جاسم العوضي لحراسة المرمى ومحمد فريح وجمعة عبود وحسن حمدان وعيسى وليد وجوسيب كنيزيفتش وعبدالله الشمالي وسيف الحشان وعبدالرحمن الشرهان وبدر طارق ومارديكيان. كما شهدت المباراة مشاركة عبدالله حسن وعبدالله عمار.



وفي جانب آخر، وجهت إدارة النادي الشكر والتقدير لإدارة نادي الشباب على احتضانها تدريبات الأخضر طوال الشهر الماضي، وذلك لتجهيز أرضية ستاد صباح السالم.