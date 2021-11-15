قال التلفزيون الإيراني إن زلزالين قويين ضربا جنوب البلاد، فيما قالت وسائل اعلام ايرانية ان شخصا على الأقل لقي حتفه، بينما قال مسؤول محلي إن الزلزالين تسببا في أضرار مادية طفيفة.



ونقل التلفزيون عن مسؤولين محليين قولهم مساء أمس: «زلزالان بقوة 6.3 و6.4 درجات هزا جنوب إيران».



وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجات هز إقليم هرمزجان بجنوب البلاد، وأضاف أنه عدل شدة الزلزال من 6.1 درجات التي أعلنها في البداية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.



وقال مسؤول محلي للتلفزيون الرسمي: «شعر الناس بالزلزال في عدة مدن بجنوب إيران في إقليم هرمزجان»، مضيفا أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة.



وقال بعض السكان في دبي بدولة الإمارات، إنهم شعروا بالزلزال.



وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات على تويتر، ان الزلزال «محسوس بشكل خفيف في شمال وشرق الدولة وليس له تأثير».