عاطف رمضان

علمت "الأنباء" ان وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م. وليد الغانم، أصدر تعميما اداريا بشأن تأجيل اختبارات الوظائف الاشرافية في الوزارة .

وجاء في التعميم ان الوزارة تعلن لجميع المتقدمين لشغل الوظائف الاشرافية ممن لم يتمكنوا من اداء الاختبارات ان آخر موعد لتقديم طلبات تأجيل الاختبارات 3 أيام عمل من تاريخ صدور التعميم "بتاريخ 14 نوفمبر" ، مشيرة الى انه لن ينظر في الطلبات المقدمة بعد هذا الموعد مع ضرورة إرفاق سبب عدم حضور الاختبار الذي تم اجراؤه بجامعة الكويت يوم السبت 16 اكتوبر 2021 على ان تسلم الطلبات بإدارة مكتب وكيل الوزارة .