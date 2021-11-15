تقدم النواب عبد الله الطريجي ومبارك العجمي وأحمد الحمد وسلمان الحليلة وحمد الهرشاني باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة ينص على استبدال نص المادة 17 منه بنص جديد هو :يجوز للمجلس ـ بناء على طلب النادي الرياضي ـ منح اجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، او الجهات العسكرية، او المكلفين بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، او التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك للاحتراف سواء خارج الكويت أو داخلها و لمدة لا تزيد على سنتين.

وطبقا للاقتراح تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) الى القانون نصها التالي:وبكل الاحوال، يحق للرياضيين والأجهزة الفنية والطبية والعلاجية والاداريين، ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون، العاملين في أي من الجهات المحددة في المادة (17) طلب ندبهم أو نقل مكان عملهم الى الهيئة العامة للرياضة وذلك طيلة فترة ممارسة الرياضات الواردة في هذا القانون،وتحدد الهيئة ضوابط وأحكام تطبيق هذه المادة، على أن تضمن احتفاظ الموظف بكافة حقوقه وامتيازاته ومكافأته وترقياته عند الندب أو نقل مكان عملهم، وذلك على الرغم مما يرد في أي تشريع آخر.