"التحريات": العمال شرعوا في الاعتداء على صاحب العمل فهرب منهم

القوى العاملة تستدعي الأطراف في المخفر لتسوية المشكلات بينهما

أمير زكي

تعقيبا على ما يتداول عن دهس عمال في منطقة الفحيحيل، أكد مصدر أمني مطلع لـ« الأنباء»، انه لم تسجّل قضية دهس في الواقعة، ولم يتقدم أحد ببلاغ ولم نتلق معلومات عن إصابة أي من العمال.

وقال المصدر: "التحريات تشير إلى أن العمال شرعوا في الاعتداء على صاحب العمل خلال تصفية خلافات مالية فهرب منهم وخلال هربه اعترضه عمال لم يصب منه أحد" ، لافتا الى انه تم استدعاء مسؤولين من القوى العاملة الى المخفر لتسوية المشكلات بين العمال وصاحب العمل .