قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف اليوم الاثنين، ان تفعيل عمل القيادة العسكرية الموحدة يعد من أكبر الإنجازات والمكتسبات العسكرية الخليجية المشتركة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء في أثناء مقابلة الحجرف لقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد الشلوي في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وأشاد الحجرف بالجهود المبذولة من قبل القيادة الموحدة والتي انشئت بمباركة كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إيمانا وادراكا منهم لمسؤولية القوات المسلحة في تأمين الأمن والاستقرار والسلامة والاستقلال لدول مجلس التعاون.

واضافت واس الجانبين بحثا موضوعات عدة من تتعلق بمنظومة التعاون الخليجي المشترك في المجالات العسكرية.