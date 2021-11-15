كريم: المعرض يعد وسيلة عالمية للاتصال والتقارب بين الشعوب

دشتي: الهدف من المعرض تقارب الأفكار الفنية بين فناني الشعوب

القاهرة - ناهد إمام

قام سفيرنا لدى القاهرة محمد صالح الذويخ، ووكيلة وزارة الثقافة المصرية د.فينوس فؤاد بافتتاح معرض «أوسكار أرض الفن الدولي» بساقية عبدالمنعم الصاوي في العاصمة المصرية الذي تنظمه مؤسسة أرض الفن الدنماركية، وتستمر فعالياته حتى 18 الجاري.

وشارك في الافتتاح عدد من الفنانين التشكيليين منهم د.سعود الفرج من الكويت، وحمدي عبدالله من مصر ونخبة من أساتذة الجامعات والفنانين التشكليين من مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية.

وفي تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أعرب السفير الذويخ عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفني، مشيرا إلى أن الثقافة تقود قاطرة أي علاقات بين الدول والشعوب.

وأشار إلى أنه تفقد لوحات عدد كبير من فناني الكويت في المعرض، وهذا يدل على حيوية العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والكويت، مؤكدا أن الثقافة هي قاطرة رئيسية في أي علاقة أخوية وبناءة ومتميزة بين أي بلدين وشعبين.

وأوضح السفير الذويخ أن أهمية المعرض أنه يعقد في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد كوفيد -19، وأن الدول خلال عامين ماضيين منذ بدء الجائحة افتقدت التواصل المباشر من خلال المعارض الفنية مثل ذلك الحدث الهام.

وأشاد سفيرنا بالقاهرة صالح الذويخ، بتواجد عدد كبير من الفنانين التشكيليين من الكويت من أساتذة وطلبة ويقومون بعرض أعمالهم الفنية التشكيلية في مصر وتبادل الخبرات والمعرفة.

وأشاد بالحشد الفني الجميل المشارك في المعرض من الكويت مصر ومختلف الدول العربية والأجنبية مما يعبر عن الصداقة والمحبة وتآخي الشعوب.

واختتم الذويخ تصريحاته بالإشارة إلى أنه من المعروف أن الفعاليات الثقافية بين مصر والكويت تتمتع بزخم كبير في هذا الجانب، ولكن العامين الماضيين مع أزمة كورونا فقد حدت من ذلك، والآن يوجد عودة وبقوة من خلال ذلك المعرض الفني التشكيلي.

وشهد الافتتاح تقديم درع التكريم للسفير صالح الذويخ من مؤسسة أرض الفن الدنماركية، قدمه له رئيس المؤسسة حسن كريم ونائبة مدير المؤسسة الكويتية د.صفاء دشتي.

بدوره، قام السفير الذويخ بتقديم درع التكريم إلى وكيلة وزارة الثقافة المصرية د.فينوس فؤاد، كما شارك السفير في تكريم عدد من الفنانين التشكيليين من الكويت ومصر والعراق وقطر والدنمارك.

وخلال الافتتاح، قال رئيس مؤسسة أرض الفن الدنماركية حسن كريم إن المعرض يهدف إلى التقاء الفنانين من مختلف الدول والتعرف على تجاربهم، حيث يعد وسيلة عالمية للاتصال والتقارب بين الشعوب حيث إن الرسم أساس اللغة في الحضارات.

من جانبها، قالت نائبة مدير مؤسسة أرض الفن الدنماركية والمتخصصة في تنظيم عمل معارض دولية وورش عمل، د.صفاء دشتي لـ «الأنباء» ان المعرض يهدف إلى تقارب الأفكار الفنية بين فناني الشعوب.

وذكرت انه في ظل تداعيات جائحة كورونا تم اختيار مصر الحبيبة، لإقامة المعرض الذي يضم 60 فنانا من 19 دولة، موضحة أن مشاركة فناني الكويت تعد الأكبر عددا في المعرض بـ 18 فنانا.

وأشارت إلى أن المعرض يستمر لمدة أسبوع ويعقد مرتين سنويا إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل.

وأوضحت أن المعرض شهد تكريم الفنانين المشاركين من مختلف الدول من مصر والكويت والدول الخليجية والعربية والأجنبية، مشيرة إلى أنه قام بتصميم الجائزة الفنان علي عاشور من العراق، وقام بتصميم النحت للجائزة النحات محمد البكري من مصر.

السفير الذويخ متحدثا مع أحد الفنانين عن لوحاته جولة بين لوحات المعرض

تكريم أحد الفنانين المشاركين في المعرض السفير الذويخ يشارك في تكريم د.فينوس فؤاد

عبير الكندري لـ «الأنباء»: أشارك بلوحة «الاثنين» تجسيداً للسند والقوة

د.عبير الكندري متحدثة إلى الزميلة ناهد إمام

د.عبير الكندري متحدثة إلى الزميلة ناهد إمام

أعربت الفنانة التشكيلية من الكويتية د.عبير الكندري عن سعادتها بالمشاركة في معرض «أرض الفن» من خلال المعرض، مشيرة إلى أنه تظاهرة فنية يشارك فيها فنانون من الكويت ودول الخليج العربي ومصر والدول الأجنبية.

وقالت إنها تشارك للمرة الأولى في المعرض وبتجربة جديدة مستخدمة خامات بودرة القطيفة، واسم اللوحة المشاركة بها هي «الاثنين»، مضيفة أنها تمثل رسالة بأن كل اثنين في الحياة يمثلان سندا وقوة مقارنة بشخص واحد.

وأكدت أن الفن له دور كبير في دعم العلاقات بين الدول، مفضلة أن يكون إقامة المعرض بصورة مباشرة لعرض اللوحات لإظهارها على الطبيعة وليس من خلال «الزووم».

ابتسام المطر لـ «الأنباء»: لوحتي تعبر عن مشاعر الصداقة

ابتسام المطر متحدثة عن لوحتها

ابتسام المطر متحدثة عن لوحتها

قالت ابتسام المطر، فنانة تشكيلية من الكويت، انها تشارك للمرة الثانية في المعرض.

وتشارك بلوحة واحدة تعبر فيها عن المشاعر الإنسانية ومشاعر الصداقة، من خلال طفلة وطير، موضحة أن الطير في اللوحة يرمز الى الحرية والطفلة تعطي ظهرها في اللوحة للناظرين إليها.

وقالت ابتسام ان الطفلة في اللوحة تعبر عن زمن البراءة، حيث تتحدث مع الطائر وتقول له: حلق بي في الفضاء ودفء السماء ودفء الشمس وكن صديقي، ولكن لا تمش أمامي فلن أستطيع اللحاق بك.. ولا تمش ورائي فلن أستطيع أن أقودك.. فكن صديقي وكن فقط بجانبي.

ابتهال العوضي لـ «الأنباء»: عبرت عن الصراع بين الخير والشر

ابتهال العوضي تتحدث عن لوحتها

ابتهال العوضي تتحدث عن لوحتها

الفنانة ابتهال العوضي فنانة تشكيلية من الكويت تشارك لثاني مرة في المعرض، وتشارك بلوحة سريالية تعبر عن الصراع بين الخير والشر.

واللوحة تتضمن فتاة و«حية» وتجمع بين الواقعية من خلال بورتريه الفتاة مع الفكرة خيال سريالي.

د.سعود الفرج لـ «الأنباء»: أشارك بلوحتين يعبران عن الحي الشرقي

لوحات د.سعود الفرج

لوحات د.سعود الفرج

د.سعود الفرج فنان تشكيلي من الكويت ومهندس ديكور مسرح، ذكر أنه شارك من قبل في مصر عام 2018 في محفل فني تحت عنوان ليلة من ليالي شهرزاد حيث قام بتصميم 30 لوحة كل منها تعبر عن حكاية من حكايات شهرزاد.

وأشار إلى أن مشاركته في معرض أرض الفن بساقية الصاوي، عبارة عن امتزاج بين لوحتين تعبران عن وحدات من الحي الشرقي.

د. مها سالم تبرز معاناة «ثكلاوات الأمهات»

ومن مصر شاركت الفنانة التشكيلية د.مها سالم بلوحة تحت مسمى «ثكلاوات الأمهات اللاتي فقدنا أولادهن»، وقد عبرت عنهن في اللوحة من خلال نبات الصبار الذي يعكس صبر الأمهات واستمراريتهن في المقاومة لاستكمال حياتهن، مع وجود اللون الأبيض والضوء الأبيض اللذين يستمران مع نمو الحمام داخل الأبراج مما يدل على استمرار الحياة.

وقالت إنها شاركت منذ 1993 في العديد من المعارض الجماعية في مختلف الدول، مؤكدة أن الفنون ذات مردود إيجابي في توافر المعلومات الحديثة والمتقدمة عن الفنون في العالم.

عبدالله محمد لـ «الأنباء»: المعرض يعزز خبراتنا

الفنان عبدالله محمد يتحدث عن مشاركته

الفنان عبدالله محمد يتحدث عن مشاركته

قال الفنان عبدالله محمد من قطر إنه أول مرة يشارك في معرض أرض الفن، لاكتساب خبرات من فنانين كبار من مصر والكويت ودول العالم وشرح أعماله، مشيرا إلى أنه شارك من قبل في معرض الفنون في واحة «سيوة» بمصر واستوحى منها ورمالها أفكارا للوحاته.

وقال إن اللوحة المشارك بها الآن في معرض أرض الفن، هي عبارة عن نبتة تنبت في صحراء الخليج وترمز للقوة مع استخدام ألوان بلون الطبيعة.