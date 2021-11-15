افتتحت أبوظبي، عاصمة الإمارات، أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط، للزوار يوم الجمعة (12 نوفمبر تشرين الثاني). يؤوي الحوض واسمه ناشيونال أكواريوم أبوظبي 45 ألفا من الأحياء المائية في 60 مكان عرض مختلفا.

يعكس الحوض العديد من الموائل البحرية في أنحاء المعمورة، ويضم عشر مناطق مختلفة ويستغرق التجول فيه كاملا نحو ساعتين.

وقال بول هاملتون، المدير العام لناشيونال أكواريوم أبو ظبي، لتلفزيون رويترز "إنه أكبر حوض في الشرق الأوسط، فيه أكبر نفق تحت الماء بأي حوض أحياء مائية في الشرق الأوسط. لدينا أكثر من 45 ألف كائن مائي هنا عبر 60 معرضا وعشر مناطق. تستغرق والرحلة في الحوض نحو ساعتين لتكتمل".

ومن بين أهم مناطق الحوض قسم بوطينة، وهو نموذج مصغر لجزيرة بوطينة في أبوظبي، وهي محمية طبيعية خاصة ولا يمكن للزوار الوصول إليها.

وعن هذا القسم قال هاملتون "هذا المعرض تحديدا يسمى ‘بوطينة‘. وبوطينة مكان حقيقي هنا في أبو ظبي خاض المنافسة باعتباره ضمن عجائب الطبيعة في العالم. وحاولنا إعادة تشكيل تلك البيئة في هذا المعرض... المكان الوحيد الذي يمكنك فيه الحصول على فكرة عما قد تبدو عليه بوطينة هو هذا المكان. أنشأنا أحواض أعشاب بحرية ولدينا أسماك قرش المطرقة ومجموعة من الأنواع المختلفة من الأسماك التي قد تراها في هذا الموقع. فخور للغاية بهذا المعرض. معرض بوطينة هو المعرض الرئيسي لناشيونال أكواريوم أبوظبي".

ومن بين بعض الأنواع الأكثر شهرة في الحوض المائي، أفعى (سوبر سنيك)، وهي أنثى ضخمة من فصيلة الثعبان الشبكي المشهور عالميا، ويُعتقد أنها أطول حيوان زاحف معروض في العالم، وأسماك قرش المطرقة، والورل المائي الآسيوي الذي يطلق عليها اسم "البروفيسور".

وأشاد الزوار بالحوض، وكان بينهم أحمد المرزوقي، الذي قال "المشروع مذهل وضخم. افتتحوا الآن المنطقة الأولى منه والتي تسمى ناشيونال أكواريوم أبوظبي. يؤوي 46 ألفا من حيوانات الحياة البحرية ويمكنك أيضا رؤية الأسماك وأسماك القرش والسلاحف من مختلف أنحاء العالم".

وقالت دارين مارتينيز، الزائرة للحوض، "إنه جيد في الواقع من الداخل. يمكنك أن ترى الكثير من الأشياء مثل الأحياء المائية والإثارة. فيه أسماك أيضا، الكثير من الأسماك، وماذا أيضا؟ لديهم أيضا ممشى، مثل الجسر الزجاجي، تجربة رائعة حقا".

واستغرق إنشاء ناشيونال أكواريوم أبوظبي عدة أشهر، شهد خلالها العديد من التحديات والتأخيرات وسط جائحة كورونا حتى افتتاحه للزوار بعد طول انتظار.

وفيما يتعلق بأكبر هذه التحديات قال هاملتون "التحدي الأكبر بالنسبة لنا في هذا المشروع في الواقع كان كوفيد-19. تخيل أن غالبية هذه الحيوانات وعددها 45 ألفا كان عليها أن تنقل إلى هنا جوا في وقت توقفت فيه شركات الطيران في العالم. لذلك كان من الصعب للغاية الحصول على مكان على متن الطائرات.