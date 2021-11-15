أنقذت هيئات الإغاثة الجبلية متسلقي جبال إسبانيين في سلسلة جبال مون بلان بمنطقة أوت سافوا الفرنسية، بعدما كسر أحدهما قدميه إثر سقوطه في الجانب الشمالي من الجبل، على ما أفادت سلطات المنطقة الفرنسية الأحد.

وكان الإسبانيان، وهما عسكريان خارج الخدمة، يتسلقان الناحية الشمالية من جبل لي دروات في سلسلة مون بلان، عندما تعثر أحدهما وتعرض لحادثة سقوط أدت إلى كسر قدميه، بحسب المصدر عينه.

وحصل المتسلقان اللذان علقا على علو يراوح بين 3000 آلاف متر و3500، على مساعدة طارئة ليل السبت على يد تسعة عناصر في هيئة الإغاثة الجبلية في الدرك الفرنسي. وبقي هؤلاء العناصر في المكان مع الإسبانيين بسبب صعوبة نقلهما بالطوافة بفعل سوء الأحوال الجوية.

وقرابة الساعة الواحدة من صباح الأحد، تمكنت المروحية في نهاية المطاف من نقل الجريح مع طبيب، ثم نقل باقي أفراد الطاقم في وقت لاحق صباحا.

ويعاني الجريح الذي يُعالَج في قسم الطوارئ في المستشفى، كسرا في عظم الفخذ، لكن حياته ليست في خطر، بحسب السلطات المحلية.