استأنف الفنان محمد هنيدي والفنانة منى زكي تصوير أحداث فيلمهما الجديد "الجواهرجي"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي في موسم رأس السنة الجديدة.

وقال الفنان أحمد حلاوة أحد أبطال العمل إنه شارك في تصوير مشاهد اليوم مع النجم محمد هنيدي ومنى زكي، مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم مع نهاية شهر نوفمبر الجاري.

ويجسد هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد منى دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم "الجواهرجي" بطولة محمد هنيدي ومنى زكي ولبلبة، وآسر ياسين وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من تأليف عمر طاهر، ويخرجه إسلام خيري.

ويجمع "الجواهرجي" هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".