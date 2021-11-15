سجلت مدينة هوبارت الأسترالية أدنى درجات حرارة في شهر نوفمبر منذ 68 عاما، حسبما أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالية.

وقال المكتب في تغريدة له إنه وفقًا للبيانات الأولية تم كسر "بعضا" من الأرقام القياسية المتعلقة بدرجات الحرارة الدنيا في شهر تشرين ثان/نوفمبر ليلة الأحد، وذلك قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين على بداية فصل الصيف (في نصف الكرة الجنوبي).

وأضاف مكتب الأرصاد: "بالنسبة لمدينة هوبارت،سجلت 9ر2 [درجة مئوية] الساعة 39:5 صباحًا وهي أدنى درجة حرارة تسجل في شهر تشرين ثان/نوفمبر منذ عام 1953 ... أي قبل 68 عامًا".

يذكر أن فصل الصيف في أستراليا يبدأ في أول كانون أول/ديسمبر من كل عام.