أشاد عدد من سفراء الدول الأجنبية في قطر بالتحضيرات المكثفة لاستضافة مونديال 2022، والذي يقام خلال الفترة من 21 تشرين ثان/نوفمبر إلى 18 كانون أول/ديسمبر من العام المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مشاركتهم في مهرجان رفع أعلام بلدانهم المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، والذي نظمته اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ظهر الأحد بكورنيش الدوحة.

وشهد المهرجان حضور حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، وناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022، منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم، وسفراء الدول المتأهلة للمونديال.

وتم خلال المهرجان رفع أعلام دول الدنمارك، ألمانيا، بلجيكا، البرازيل، وفرنسا بالإضافة إلى علم دولة قطر المضيفة.

وأعرب جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر، عن سعادته بفوز منتخب بلاده على منتخب كازاخستان بثمانية أهداف دون رد في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وقال في تصريحات صحفية خلال حضوره مهرجان رفع الأعلام:" فخورون جدا بالمنتخب الفرنسي ولاعبيه المميزين وخاصة كيليان مبابي الذي قدم مردودا جيدا واستثنائيا في المباراة أمام منتخب كازاخستان".

وأضاف:"نحن سعداء جدا بمشاركة المنتخب الفرنسي في مونديال قطر، وبتواجده قريبا في الدوحة".

وأشاد باستعدادات قطر لاستضافة المونديال وقال :"قامت قطر بعمل جبار ومبهر لتنظيم هذا الحدث العظيم وتعاملت بجدية كبيرة مع كل الجوانب التنظيمية للبطولة فيما يخص المواصلات العامة والمترو.. وتصميم الملاعب والمحافظة على البيئة واستقبال المشجعين".

ومن جانبه، أعرب وليام أسلبورن سفير مملكة بلجيكا بدولة قطر، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم قطر .2022

وقال خلال حضوره مهرجان رفع الأعلام:"نحن متشوقون جدا لمتابعة هذه البطولة، خاصة وأن هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تتأهل فيها بلجيكا لبطولات عالمية (ثلاث مرات كأس العالم وواحدة كأس أمم أوروبا)".

بدوره، قال لويز ألبيرتو فيوجيردو ماكادو، سفير البرازيل لدى قطر، خلال المهرجان:"أنا سعيد للغاية، وأعتقد أنه بإمكاني الحديث نيابة عن جميع البرازيليين الذين يعيشون هنا في قطر، نحن سعداء و متحمسون للغاية لإقامة كأس العالم هنا ومشاركة المنتخب الوطني البرازيلي في البطولة".

وأضاف:"نعلم أن قطر تنتظرنا بأذرع مفتوحة، ونحن متحمسون ولدينا توقعات عالية للقدوم هنا كمشجعين للوقوف خلف منتخبنا الوطني، وكذلك للتعلم أكثر عن قطر وطبيعة هذه المنطقة من العالم التي تستضيف لأول مرة المونديال".