أعلنت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر الدكتور رشا راغب، عودة انعقاد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 في مدينة شرم الشيخ .

من جهتها.. أعربت المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم سارة بدر - خلال مؤتمر صحفي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم /الاثنين/ - عن فخرها لعودة انعقاد المنتدى بعد توقف لمدة عام بسبب أزمة كورونا، مشيرة إلى أن المنتدى حقق نجاحات كبيرة على المستوى الدولي في نسخه الثلاث السابقة.

يذكر أن منتدى شباب العالم يعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع بحضور 3 آلاف شاب، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وانطلقت النسخة الثالثة منه في 14 ديسمبر 2019، بمشاركة واسعة من شباب العالم وصلت إلى 7 آلاف مشارك.

ويتناول منتدى شباب العالم 3 محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.