يرتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع مما كان متوقعا سابقا هذا العام والعام المقبل، قبل أن ينخفض كثيرا إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي في عام 2023، وفقا لاقتصاديين استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء آراءهم.

وسوف يصل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 2ر4% في أواخر الربع الأخير هذا العام، وهو ما يزيد على التوقعات السابقة (6ر3% )، حسبما قال الاقتصاديون في الاستطلاع.

وبعد ذلك بعام، سوف ينخفض المعدل بأكثر من النصف إلى 6ر1%، وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط (2%).

ومن بين أكبر اقتصادات المنطقة ذات العملة الموحدة، يُنظر إلى التضخم الإسباني على أنه الأسرع زيادة في نهاية الربع الأخير من هذا العام، ليصل إلى 3ر5%.

ولا يزال الجدل محتدما حول ما إذا كانت موجة أسعار المستهلكين المرتفعة سوف تكون عابرة أم طويلة الأمد.

ويمكن القول إن محافظي البنوك المركزية يمكن أن يتجاهلوا ضغوط التضخم قصيرة الأجل، وأن يحافظوا على السياسة النقدية التيسيرية لدعم التعافي الاقتصادي من الوباء. لكن الزيادات الراسخة في الأسعار من شأنها أن تضخم الدعوات إلى رفع أسعار الفائدة.