تنطلق في العاصمة الأردنية عمان يوم /الأربعاء/ المقبل فعاليات "منتدى عمان الأمني" في دورته الـ13، بمشاركة شخصيات عربية ودولية واسعة ونخبة من كبار المتحدثين.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الدكتور أيمن خليل - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "المنتدى سيستمر ليومين ويفتتح في مدرج وادي رم في الجامعة الأردنية بمشاركة الأمير الحسن بن طلال، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، وقائد قوة الأمم المتحدة في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، وكبيرة مستشاري مركز البحوث الإماراتي الشيخة نجلاء القاسمي، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إضافة إلى مجموعة من الباحثين والخبراء الأمنيين على الصعيد العالمي".

ومن المتوقع أن تشمل أنشطة المنتدى التطرق لجميع جوانب القدرات غير التقليدية، والتي تشمل الجوانب النووية والبيولوجية والكيماوية والإشعاعية، كما يخصص المنتدى حيزا واسعا من أنشطته لمناقشة الاستخدام المتنامي للطاقة النووية في المنطقة، حيث يبحث المشاركون في أعماله العديد من القضايا التي تشمل سبل التعاون الدولي في تعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد.

وكان منتدى عمان الأمني قد أعلن، في وقت سابق، عن مسابقة عمان الأمنية في دورتها الثالثة، والتي تهدف إلى تفعيل مشاركة ومساهمة القيادات الناشئة والمهتمين الشباب في القضايا الأمنية والاستراتيجية؛ لتمكين الجيل القادم من القادة ممن لهم القدرة على المساهمة بشكل إيجابي في النقاشات المتعلقة بالأمن وحظر الانتشار النووي.