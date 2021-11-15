عقب سداد مساعدات الدولة الألمانية، لا يتوقع رئيس مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، كارستن شبور، أن يحتاج إلى دعم دافعي الضرائب مرة أخرى.

وفي مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين أشار شبور إلى التحسن الكبير في الاحتياطيات المالية لمجموعته، التي لديها الآن أكثر من ثلاثة أضعاف السيولة التي كانت بحوزتها قبل الأزمة. وقال شبور: "لا أفترض أنه سيكون هناك وضع آخر مماثل لما حدث في العام الماضي، عندما توقفت الحركة الجوية في جميع أنحاء العالم تقريبا. وإذا ساء الوضع مرة أخرى فنحن قادرون على مواجهة الأزمة".

وعلى الرغم من الزيادة السريعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لا يتوقع شبور أي قيود جديدة على السفر، والتي أثرت بشدة على الحركة الجوية في الماضي، وقال: "أتوقع أن تعتمد الحكومات على قواعد حازمة مثل السماح بسفر المطعمين والمتعافين فقط أو بمن يقدمون أيضا اختبارات كورونا سلبية، بدلا من الإجراءات التقييدية كما حدث في التسعة عشر شهرا الماضية. أنا شخصيا، على سبيل المثال، أود أن يكون معيار الدخول إلى مباني مكاتبنا مقتصر على المطعمين والمتعافين، إلا أننا نسمح حتى الآن بدخول مقدمي الاختبارات السلبية أيضا".