أصدر بيت الشعر بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر كتابا يحمل عنوان " بيت الشعر بالأقصر.. حصاد السنوات".

يأتي صدور الكتاب، الذي يقع في 196 صفحة من القطع المتوسط ، بمناسبة انطلاق فعاليات مهرجان الشعر العربي السادس، بمدينة الأقصر ويوثق الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والنقدية التي نظمها البيت على مدار العامين الماضيين.

ويستعرض الكتاب تفاصيل 111 أمسية شعرية، بجانب 36 ندوة نظمها بيت الشعر بالأقصر، خلال الفترة من شهر تشرين ثان / نوفمبر 2019، وحتى شهر تشرين ثان / نوفمبر الجاري.

وشارك في هذه الأمسيات والندوات 189 شاعرا وشاعرة، ينتمون لعشر دول هي السودان، والعراق، وفلسطين، وسلطنة عمان، والأردن، والسنغال، ومالي، والمغرب، ولبنان، واليمن، بجانب مصر.

ويسلط الكتاب الضوء على نخبة من النقاد والأكاديميين وكبار الكتاب من مصر والعالم العربي، الذين شاركوا ببرامج الندوات الثقافية والنقدية، والذين ناقشوا العديد من العناوين والموضوعات والقضايا الشعرية في مصر والوطن والعربي والعالم.

وقال الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) اليوم إن الكتاب صدر بمناسبة إقامة الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للشعر العربي، والذي ينطلق مساء اليوم برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية.

وأضاف القباحي أن المهرجان ، الذي يستمر حتى 18 من الشهر الجاري ، يجري بمشاركة 40 شاعرا مصريا، بجانب وفد إماراتي برئاسة الأستاذ عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، وعضوية محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، والشاعر محمد البريكي مدير بيت الشعر بالشارقة، وعدد من المسؤولين المصريين.