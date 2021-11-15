أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين نموا قويا للصادرات الإندونيسية خلال الشهر الماضي حيث زادت بنسبة 35ر53% سنويا بعد نموها بنسبة 6ر47% سنويا خلال الشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي أن الفائض التجاري لإندونيسيا خلال الشهر الماضي بلغ 73ر5 مليار دولار بعد زيادة الواردات بنسبة 06ر51% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم أشار إلى زيادة الصادرات بنسبة 3ر44% سنويا الواردات بنسبة 4ر55% في حين كان المحللون يتوقعون وصول الفائض التجاري إلى 8ر3 مليار دولار خلال الشهر الماضي.