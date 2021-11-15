أقام معهد دسمان للسكري والذي انشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعاليته السنوية بمناسبة يوم السكرالعالمي وذلك من خلال يوم توعوي مفتوح في مجمع وبرج الحمراء، وذلك يوم الاحد الموافق ١٤ نوفمبر ٢٠٢١، برعاية كريمة من بيت التمويل الكويتي الراعي لهذه الفعالية.

حيث كانت هذه الفعالية عبارة عن يوماً مفتوحا حـافـلا بالعــديــد من الانشـــطة الصحية والتوعوية تضمنت فحوصات طبيـة كقياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية، استشارات طبية وغذائية، وتمارين ونصائح تخص اللياقة البدنية والعديد غيرها.

وقد إستقطب ركن شركة كي دي دي والتي شاركت بهذه الفعالية العديد من الزوار الذي أثنوا على منتجاتهم الجديدة المخصصة لمرضى السكري، فلهم جزيل الشكر، وكذلك جزيل الشكر موصول لإدارة مجمع وبرج الحمراء لاستضافتهم لهذه الفعالية.



والجدير بالذكر أن المعهد نظم هذا اليوم المفتوح تماشيا مع رسالته والتي تتمثل في مكافحة وباء السكري في دولة الكويت من خلال أبحاث السكري والوقاية المتكاملة والتدريب والتثقيف والعلاج.

وقد حضر هذه الفعالية العديد من مرتادي مجمع وبرج الحمراء وعائلاتهم.

ويذكر أن معهد دسمان للسكري يحرص على تنظيم برامجه التوعوية حيث أن هناك الكثير في مجتمعنا لايعلمون بإصابتهم بالمرض.

وكان من بين الحضور عدد من السفراء والشخصيات البارزة في المجتمع، والذين أثنوا وأبدوا إعجابهم بهذه الفعالية الهادفة والمميزة.

وقد صرح مدير عام المعهد د. قيس صالح الدويري على هامش الفعالية أن الهدف من هذه الانشطة هو تسليط الضوء على هذا المرض وايصال رسالة توعوية للمرضى وتعليمهم أساليب ومهارات التعايش السلمي مع هذا المرض وعوامل خطورته وكيفية الوقاية منه.



والجدير بالذكر، ان المعهد يواصل جهوده المستمرة من خلال الأبحاث المحكمة التي يجريها على قدم وساق للحد من تزايد نسبة الاصابة بداء السكر في البلاد ليكون أحد أهم المراكز الشاملة للأبحاث والعلاج والتوعية في مجال مرض السكري.