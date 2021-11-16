ليلى الشافعي



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور أن الدين الإسلامي رفع شأن ومكانة العلم وأهله وورد في ذلك العديد من الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة، التي توصينا بإكرام أهل العلم والاحتفاء بهم.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة جمعية الإصلاح الاجتماعي للتأليف والنشر في مبنى الجمعية بمنطقة الروضة مساء أول من أمس.



وقال المذكور: عملا بالوصية الربانية نجتمع في هذا الحفل البهيج لنحتفي بكوكبة من أبناء الكويت الفائزين والمشاركين في مسابقة جمعية الإصلاح للتأليف والنشر، وهي جائزة لأصحاب المؤلفات المميزة بالجدية والنفع، ويسعدني وإخواني في مجلس إدارة الجمعية أن أهنئ المكرمين، وهم يستحقون التكريم لما بذلوه وقدموه من إسهامات جليلة في ميدان العلوم والثقافة والآداب.



وأضاف: لا شك أن توجه الجمعية للاهتمام بتشجيع الباحثين وتحفيزهم على تقديم البحوث والدراسات يساهم في إثراء العلم والمعرفة، ويحقق أهداف الجمعية في خدمة المجتمع الكويتي، فالعلوم والآداب والأنشطة الثقافية تفيد المجتمع كله وترتقي بأبنائه، لافتا الى انها دأبت منذ تأسيسها على تشجيع القراءة والثقافة ونشر كل ما هو نافع ومفيد من خلال إصدار العديد من الكتب والمجلات والنشرات النافعة بالإضافة إلى إقامة المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية والثقافية من خلال قطاعاتها ولجانها المتنوعة.