بلغت الإيرادات من الغاز والغازات المسالة خلال أول 3 أشهر من العام المالي 477.3 مليون دينار بتراجع نحو 55 مليون دينار عن الموازنة التشغيلية المقدر لها 532.2 مليون دينار، وذلك بسبب انخفاض الايرادات 110 ملايين دينار نتيجة انخفاض الكميات المبيعة بمقدار 2.26 مليون طن متري، وتراجع الايرادات بـ 29.8 مليون دينار نتيجة انخفاض ايرادات الشحن، وانحفاض الايرادات بـ 3.2 ملايين دينار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار عن المقدر.



يأتي ذلك فيما زادت الايرادات بـ 87.9 مليون دينار نتيجة زيادة متوسط أسعار البيع الفعلية عن المقدر في الموازنة كالتالي:



1- البروبان ارتفع 133 دولارا للطن المطري حيث سجل سعره 528 دولارا مقارنة بـ395 دولارا معتمدا في الموازنة.



2- البيوتان ارتفع 109 دولارات للطن المتري حيث بلغ 515 دولارا مقارنة بـ 406 دولارات في الموازنة.



3- غازولين الكويت الطبيعي ارتفع 201 دولار للطن المتري ليصل إلى 600 دولار فعليا مقارنة بـ 399 دولارا في الموازنة.



وفي السياق ذاته، بلغت الإيرادات التشغيلية من البتروكيماويات 31.1 مليون دينار بزيادة 3.7 ملايين دينار عن 27.4 مليون في الموازنة التشغيلية، وبلغت إيرادات المؤسسة من النقل البحري 16.6 مليون دينار بزيادة 15 مليون دينار عن الموازنة التشغيلية المقدرة بـ 1.6 مليون دينار.