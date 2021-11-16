كشفت البيانات عن أن الإيرادات من المنتجات البترولية بلغت 1.318 مليار دينار منها 634.2 مليون دينار أو ما نسبته 48.1% تمثل المبيعات المحلية، وإجمالا، مقارنة بالموازنة تشكل المبيعات الفعلية زيادة بـ 40.6 مليون دينار عن الموازنة التشغيلية المقدر فيها إيرادات لذلك الجانب عند 1.278 مليار دينار.



وترجع تلك الزيادة لعدة أسباب على رأسها زيادة الإيرادات بـ 311.3 مليون دينار نتيجة لارتفاع متوسط أسعار بعض المنتجات كالتالي:



1- البنزين: شهد ارتفاعا في سعر الطن المتري بـ 173.85 دولارا إلى 653.15 دولارا مقارنة بـ 479.3 دولارا في الموازنة



2- نافثا: ارتفع سعر الطن المتري بـ 194.8 دولارا إلى 593 دولارا مقارنة بـ 398 دولارا معتمدا في الموازنة.



3- الكيروسين ووقود محركات الطائرات: ارتفع بـ 107 دولارات إلى 562 دولارا مقارنة بـ 454.7 دولارا معتمدا بالموازنة



4- ديزل السرعة العالية والغاز الأوروبي: ارتفع بـ 111.6 دولارا إلى 548 دولارا مقارنة بـ 436 دولارا معتمدا في الموازنة.



5- زيت الوقود: ارتفع 65.5 دولارا إلى 388.5 دولارا للطن المتري مقارنة بـ 322.97 دولارا معتمدا بالموازنة.



6- أسفلت: زاد سعر الطن المتري 7.12 دولارات ليصل إلى 216.8 دولارا مقارنة بـ 209.7 دولارات في الموازنة.



7- الكبريت: ارتفع 75.6 دولارا ليصل إلى 169.2 دولارا مقارنة بـ 93.6 دولارا في الموازنة.



8- فحم بترولي: ارتفع 20.65 دولارا للطن المتري إلى 143.4 دولارا مقارنة بـ 122.8 دولارا في الموازنة.