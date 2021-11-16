يعقوب العوضي



أكد المدير العام لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة حسين المسلم أن اللجنة المنظمة للدورة تواصل تجهيزاتها واستعداداتها لاستضافة هذا التجمع الرياضي الخليجي الكبير الذي تستضيفه الكويت من 9 إلى 19 يناير المقبل ويشمل منافسات كرة القدم واليد والطائرة والسلة، مضيفا ان اللجنة استعرضت الألعاب الـ 15 المعتمدة في الدورة والملاعب والمرافق التي ستقام عليها منافسات الدورة إضافة إلى تحديد مقار سكن الوفود الرياضية المشاركة بالدورة.



من جانبه، قال عضو اللجنة الاولمبية الكويتية رئيس اللجان الرياضية بالدورة الشيخ مبارك الفيصل انه تم الاتفاق مع شركات عالمية لإعداد حفل افتتاح الدورة، مضيفا أن وتيرة العمل تتزايد يوما بعد يوم لإنهاء كل الترتيبات لانطلاق الدورة.



يذكر أن منافسات الدورة تضم أيضا اقامة منافسات السباحة وألعاب القوى والكاراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس الأرضي والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة ورياضة الألعاب الإلكترونية.



وكانت اللجنة المنظمة للدورة أجرت مساء أول من أمس مراسم قرعة الالعاب الجماعية، وقالت اللجنة في بيان ان الألعاب الجماعية من المقرر أن تبدأ قبل حفل الافتتاح الرسمي إذ ان مسابقة كرة القدم ستبدأ في 8 يناير المقبل بمباراة الأزرق مع البحرين. وسيواجه منتخبنا الوطني المنتخب السعودي 10 يناير، ثم يلتقي قطر 12 من الشهر نفسه، وستكون آخر مواجهاته مع منتخب عمان 16 يناير. وقد اعتذرت الإمارات عن عدم المشاركة في مسابقة القدم. في حين ستبدأ مباريات السلة في 7 يناير وتجمع المباراة الافتتاحية منتخبي السعودية وعمان.



وأضافت اللجنة أن منافسات اليد ستبدأ بدورها في 4 يناير المقبل بمباراة تجمع قطر مع الإمارات وسيفتتح منتخبنا الوطني مواجهاته في البطولة أمام عمان 4 يناير المقبل ثم مع المنتخب البحريني في اليوم الذي يليه، في حين سيدشن منتخبا البحرين وعمان مباريات الطائرة في 7 يناير المقبل، وسيلتقي أزرق الطائرة الإمارات في افتتاح مواجهاته بالدورة.