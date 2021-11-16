أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختتام مهرجان كويت ستريت فود Kuwait Street Food، حيث كان البنك راعيا ذهبيا للمهرجان الذي يعد أكبر مهرجان للمطاعم والمقاهي، والذي أقيم في ساحة فندق سفير منطقة بنيد القار على شارع الخليج العربي على مدى ثلاثة أيام. وأتت مشاركة البنك في هذا المهرجان ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الشابة والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، ومساهمة من البنك في دعم وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح في مجالات العمل المختلفة المرتبطة بالأغذية والمشروبات من ناحية أخرى.