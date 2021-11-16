عقد بنك الخليج دورة تدريبية لموظفيه بقيادة د. توماس ريدمان، الخبير العالمي المتخصص في جودة البيانات وتحليلاتها، والمعروف عالميا باسم دكتور البيانات «Data Doc». وأتت الدورة التدريبية كجزء من برنامج «سفراء البيانات» الذي أطلقه بنك الخليج مؤخرا، والذي سيدرب من خلاله 142 موظفا من مختلف الإدارات على جودة البيانات الرئيسية والتحليلات. ويهدف البرنامج الجديد إلى رفع مهارات الموظفين وتمكينهم من استخدام علوم البيانات المتقدمة من أجل تعزيز خدمات ومنتجات البنك.



وقاد خبير البيانات دورة تدريبية حول جودة البيانات، حيث شرح بالتفصيل لـ«سفراء البيانات» في بنك الخليج كل ما يلزم لبناء المعرفة والخبرة حول مفاهيم جودة البيانات. كما عقد د. ريدمان جلسة مع فريق العمل في بنك الخليج لمناقشة كيف يمكن لإدارة البيانات والتحليلات أن تبدأ بإرساء استراتيجيات بيانات ناجحة من خلال التركيز على جودة البيانات، وبناء القدرات التنظيمية، واستخدام البيانات بطرق مبتكرة.



ويعد البرنامج الجديد جزءا من استراتيجية بنك الخليج التي أعلن عنها لعام 2025، والتي تهدف إلى تزويد العملاء بتجربة مصرفية غير مسبوقة قائمة على التحول الرقمي.