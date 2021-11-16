قالت شركة إدارة الأصول «جانوس هندرسون إنفستورز» إن الشركات الغنية بالكاش والاقتصاد الذي يتعافى يدفعان التوزيعات النقدية العالمية نحو تسجيل مستوى قياسي هذا العام، بعد ارتفاعها في الربع الثالث.



وحسبما نقلت «بلومبرغ»، رفعت الشركة توقعاتها لإجمالي توزيعات الأرباح العالمية إلى 1.46 تريليون دولار هذا العام، بارتفاع كبير مقارنة بالتقرير السابق. وكانت شركات التعدين المحرك الأكبر لنمو توزيعات الأرباح النقدية في الربع الثالث، بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما جعل «بي إتش بي جروب» أكبر شركة دفعت توزيعات نقدية في العالم خلال 2021.



وأوضح «جين شوميك» مدير محافظ العملاء في فريق أدوات الدخل الثابت العالمي لدى «جانوس» قائلا: يبدو أن شركات التعدين لا يمكنها الحفاظ على ذلك المستوى من التوزيعات النقدية، في ظل اعتمادها على أسعار السلع الأساسية المتذبذبة، التي تراجع بعضها بالفعل.