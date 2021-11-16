أكدت الكويت إيمانها بحماية حق التعليم للجميع وذلك من خلال الدعم والمشاركة في «التحالف العالمي للتعليم» الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).



جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لليونسكو د.آدم الملا الاثنين في المؤتمر العام الـ 41 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، حيث نقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وعظيم تقديره لما تبذله منظمة اليونسكو من جهود في مجالاتها المختلفة لخدمة العالم.



وقال الملا ان الكويت تؤمن باختلاف التحديات والفرص بين الدول والتي تتطلب دعما خاصا لتلبية احتياجاتها وبالنظر إلى أهمية التنمية في القارة الأفريقية الصديقة تمنح الكويت سنويا جائزة السميط للتنمية الافريقية.



وتهدف الجائزة الى إبراز الإنجازات الناجحة في مجالات التعليم والأمن الغذائي والصحة من جهة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية في القارة الافريقية من جهة ثانية.



أما فيما يتعلق بقطاع الاتصال والمعلومات فعبر الملا عن فخر الكويت بمنح جائزة اليونسكو (الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح) للتمكين الرقمي لذوي الإعاقة والتي تهدف الى مكافأة الإسهامات المميزة في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتحسين نوعية حياتهم.



وفي سياق الدور الجوهري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في توجه المستقبل، اكد الملا ان الكويت تسعى الى تعزيز التعاون والتقدم العلمي، معبرا عن امتنان الكويت لجهود المديرة العامة ولكل الدول التي شاركت بخبرائها وممثليها لإيجاد صيغة توافقية لتوصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مما ساهم في إنجاح رئاسة الكويت للاجتماع الدولي الحكومي والخروج بمشروع توافقي لهذه التوصيات.



وترأست الكويت اجتماع الخبراء الدولي الحكومي بشأن مشروع التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي عقد في مقر المنظمة الأممية على مرحلتين في أبريل ويونيو وذلك لفحص وتجهيز المشروع.



وللأهمية التي توليها الكويت للعمل الدولي المتعدد الأطراف، دعا الملا في ختام الكلمة الدول الاعضاء الى التعاون بشكل وثيق لتحقيق التنمية المستدامة التي يصبوا اليها الجميع.



يذكر ان الكويت مرشحة لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة 2021 ـ 2025 وتتطلع للعمل يدا بيد مع الدول الأعضاء تحت مظلة اليونسكو لدفع عجلة التنمية نحو بناء السلام في عقول البشر.



وقد انطلقت اعمال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في دورته الـ 41 وتستمر على مدى اسبوعين بغية تحديد الأولويات للسنوات القادمة والارتقاء بالعالم نحو الأفضل.