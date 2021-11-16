عبدالعزيز الفضلي

أعلنت الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، عن البدء في استقبال طلبات المتظلمين من عدم نزول الأعمال الممتازة من اليوم الاثنين ولمدة 60 يومًا، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من العمل في بحث الأعمال الممتازة للعامليـن في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2020/2021، بفتح المجال للاستعلام عن مدى الاستحقاق واستقبال طلبات التظلم من عدم نزول الأعمال الممتازة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولمدة (60) يوماً بما فيهم الجمع والعطلات الرسمية.

وأهابت بوعركي الراغبين في تقديم التظلم من عدم نزول الأعمال الممتازة أو الفروق المالية تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية فقط.

وأكدت بوعركي أنه لن يتم استقبال أي طلبات للتظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وفقًا للقرار الوزاري رقم (39) الصادر بتاريخ 1/8/2021م وخلال فترة التظلمات المقررة بداية من يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021م ولمدة (60) يومًا بما فيهم الجمع والعطلات الرسمية على أن تنتهي فترة التظلمات بتاريخ يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022م.

وذكرت بوعركي أن القطاع الإداري حريص على بحث التظلمات أولاً بأول ليتسنى مخاطبة القطاع المالي بالمستحقين منهم تمهيدًا لصرف مستحقاتهم دون تأخير.