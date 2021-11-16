عبدالعزيز الفضلي

فجّر مدراء المدارس المشاركين في ملتقى جمعية المعلمين الكويتية والمقام حالياً في مقر الجمعية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفوا عن سوء مخرجات المعلمين الجدد، مشيرين إلى أن بعض المعلمين لا يستحقون ان يكونوا قدوة، كما ان معلمي اللغة العربية لا يملكون أي مقومات التعليم، وغير مؤهلي، بل لا يفرقون بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، متسائلين هل نعلّم الطلبة ام المعلمين؟.

واضافوا ان معلمي اللغة الفرنسية ايضاً لا يعرفون الفرنسية، داعين وزارة التربية الى ايقاف الكادر عنهم وادخالهم دورات تدريبية خاصة.

واعتبر المشاركون طريقة العودة للدراسة "غير تربوية" وفاشلة، لافتين إلى أن ايقاف التعليم الالكتروني كان قرارا خاطئا اضافةً الى ان الوزارة قامت أثناء فترة التعليم "اون لاين" خلال جائحة كورونا بتدريس المواد غير الأساسية وبعد العودة للدراسة حضورياً اوقفت الدراسة، معربين عن استغرابهم من الأمر .

وتحدثوا عن قرارات ارتجالية وغير مدروسة لوزارة التربية كفاقد التعليم الذي نعاني منه وستكون مخرجاته سيئة جداً ، منوهين الى انه كان من المفترض البدء مبكراً وليس متاخراً لتعويض الفاقد على أن تكون البداية بالتأسيس ولا نمر عليه مرور الكرام .

من جانبه اكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، ان الجمعية حرصت على اقامة هذا الملتقى ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه أهل الميدان التربوي، موضحاً ان الجمعية تعمل على المطالبة بحل القضايا التي نعاني منها في المدارس .

واضاف الهولي أن عدم استقرار الوضع في وزارة التربية انعكس سلباً على المنظومة التربوية، مشيراً إلى أن كل وزير يأتي لديه رؤية ومن ثم يتم تغييره ويأتي آخر برؤية مختلفة .

وذكر بأن هناك الكثير من القضايا التي نضعها أمام أعيننا منها نقص معلمين في المرحلة المتوسطة وقلة العمالة في المدارس، اضافةً الى ارتفاع الانصبة لدى المعلمين ومشكلة الوصف الوظيفي وايضاً التخصصات النادرة، منوهاً ان متابعتنا وتواصلنا مع وزير التربية د علي المضف والوكيل د اليعقوب أدى للانتهاء من تأخر الأعمال الممتازة ولله الحمد وصرفت للمستحقين .

واوضح انه سيتم تشكيل لجنة لصياغة توصيات هذا الملتقى ورفعها للمسؤولين في وزارة التربية، مؤكداً ان هذا اللقاء لن يكن اللقاء الأخير بل سيكون بين فترة وأخرى .

وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لأهل الميدان التربوي على اخلاصهم بالعمل ولكل من شارك في هذا الملتقى .