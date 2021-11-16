حنان عبد المعبود

أعلنت رئيسة وحدة القدم السكري والجروح بمستشفى جابر د. سلمى خريبط، عن إنشاء فريق طبي لمكافحة قرحة الضغط " قرحة الفراش".

وقالت في تصريح خاص لـ" الأنباء": ان قرحة الضغط في ازدياد مضطرد بشكل كبير ، وهذا ما يستدعي ضرورة رفع مستوى الوعي حولها

ولهذا تم انشاء هذا الفريق الذي أرأسه وهو فريق متعدد التخصصات.

وأوضحت أن الهدف الأسمى لهذا الفريق هو تقليص عدد الإصابات بتقرحات الضغط إلى صفر، وبهذا نصل لتقليل تكلفة العلاج و مدته، وتقليل العبء المادي على الدولة وايضا العبء النفسي على المريض ومن يقوم برعايته.

وبينت خريبط انه خلال فترة انتشار فيروس كورونا كوفيد "19" كان هناك معاناة مع ازدياد الاصابات بقرحة الضغط بين المرضى ولهذا تم انشاء الفريق لمكافحته، مبينة ان من زيادة المعرفة والتعليم والتدريب للتعامل مع هذه الحالات وخلق وسيلة للتمكين من القيام بدور نشط في تعزيز الصحة لمعالجة المبادئ الرئيسية لتقرحات الضغط والوقاية منها سينظم مستشفى جابر ملتقى طبي مهني في هذا الصدد.

ولفتت الى ان اقامة الملتقى توافق اليوم العالمي للحد من جروح الضغط ( قرحة الفراش) والذي يعتبر تحديا في جميع اجنحة المستشفيات بالعالم، منوهة ان الفئات المستهدفة بالملتقي تشمل اقسام الجراحة ، التمريض ، العلاج الطبيعي، الجلدية والباطنية.