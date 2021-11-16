مروان بودي: التعاون مع «إيرباص» سيدعم زيادة حجم أسطولنا إلى 35 طائرة بحلول 2026

وقعت شركة طيران الجزيرة، مذكرة تفاهم مع المصنع إيرباص لشراء 20 طائرة من طراز «A320neo»، بالإضافة إلى 8 طائرات طراز «A321neo» بالإضافة إلى 5 طائرات أخرى، وتبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 3.3 مليارات دولار بحسب الأسعار المعلن عنها، فيما لاتزال تفاصيل الصفقة الفعلية غير معلن عنها.



وقالت الشركة في بيان صحافي، أن توقيع المذكرة تم في معرض دبي للطيران صباح اليوم (الاثنين)، وذلك بين الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران، ورئيس العمليات التجارية في شركة إيرباص كريستيان شيرير.



وتعليقا على المذكرة، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «يسرنا في طيران الجزيرة أن نواصل تعزيز العلاقة الطويلة المدى التي نتشاركها مع شركة إيرباص بفضل هذه المذكرة الجديدة والمهمة، والتي بدورها ستدعم زيادة حجم أسطولنا الحالي إلى 35 طائرة بحلول عام 2026 مع عودة الشركة إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي بعد تأثير أزمة الجائحة، حيث تطلع الشركة إلى مواصلة توسعها مستقبلا والمساهمة إيجابيا في الاقتصاد الكويتي وخاصة في قطاع السفر».



ومن ناحيته، قال الرئيس التجاري لشركة إيرباص ورئيس إيرباص الدولية كريستيان شيرير: «نحن فخورون جدا بتمديد شراكتنا مع طيران الجزيرة في هذه المذكرة التي ستضيف 28 طائرة إيرباص جديدة إلى أسطول الشركة الكويتية، حيث إن عائلة طائرات A320neo هي بلا شك أفضل طراز لدعم خطط نمو طيران الجزيرة، وكذلك برهان على أن شركة إيرباص شريك داعم لخطط نمو قاعدة عملائها الناجحين».



وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماتشاندران: «يوفر طرازي A320neo وA321neo لشركة طيران الجزيرة مرونة كبيرة لتوسيع شبكة وجهاتها لتشمل وجهات ذات المسافات المتوسطة المدى والطويلة أيضا، مما يوفر للركاب مزيدا من الخيارات للسفر والاستمتاع بالوجهات السياحية الشهيرة وأيضا تلك التي لا يتم خدمتها حاليا».



وأطلقت طيران الجزيرة عملياتها في عام 2005، وبرزت منذ ذلك الحين كشركة طيران رائدة في المنطقة، إذ تخدم الوجهات الأكثر طلبا في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وذلك من مقرها في الكويت.



تدعم الشركة أيضا رؤية كويت جديدة لعام 2035 التي تطمح مواصلة التوسع اقتصاديا تحويل الكويت إلى مركز تجاري.



يذكر أن هذه المذكرة لن تحمل الشركة أي أعباء مالية إضافية من المركز النقدي الخاص بها.



وتشمل عائلة طائرات A320neo أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد وتصميم Sharklets والديناميكا الهوائية، والتي تمكن جميعها من تقليص استهلاك الوقود بنسبة 20% وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالجيل السابق من طائرات إيرباص.



وحازت عائلة طائرات A320neo أكثر من 7400 طلبية من أكثر من 120 عميلا منذ إطلاقها.