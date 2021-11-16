أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي بييرو فاسينو اليوم الثلاثاء، أهمية دور الكويت المحوري في وحدة مجلس التعاون واستقرار المنطقة عبر الحوار والعمل السياسي.

وذكرت سفارة الكويت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان ذلك جاء خلال اجتماع السفير الشيخ عزام الصباح سفارة الكويت مع الرئيس فاسينو بمقر مجلس النواب في اطار التواصل الدبلوماسي مع المؤسسات الايطالية بحثا خلاله التطورات الاقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقال البيان ان رئيس اللجنة البرلمانية ثمن في هذا السياق جهود دولة الكويت النشطة ودورها الفاعل لمعلاجة الخلافات والأزمات الاقليمية بفضل سياستها المتوازنة التي تحظى بتقدير الأطراف وكذلك حضورها الدولي النشط في مواجهة الملفات العالمية.

وشدد الرئيس فاسينو على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية وعلاقات التعاون والشراكة الايطالية الكويتية في دعم السلم وخاصة على الصعيد الانساني والتنموي.

ومن ناحيته أثنى الشيخ عزام الصباح على مواقف إيطاليا الإيجابية تجاه الكويت ومنوها بمستوى التفاهم والتعاون على نفس النهج في دعم الاستقرار والسلام العالمي وحل الخلافات عبر الحوار والعمل السياسي والاستجابة للتحديات والاستحقاقات الدولية”. (النهاية)