وجه النائب سعدون حماد سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، عن مشروع خيطان الجنوبي القطعتين (1، 2).



ونص السؤال على ما يلي:



بعد انتهاء المدة التعاقدية لإنجاز مشروع خيطان الجنوبي القطعتين (1، 2)، وذلك في تاريخ 10/10/2021، حيث بلغت نسبة الإنجاز حسب تصريح مهندس المشروع 98% من المشروع الذي يضم 1448 قسيمة سكنية، وزعت عن طريق القرعة على المواطنين منذ ما يقارب 5 سنوات.



وسبق للوزيرة أن صرحت خلال لقاء مصور عبر التلفزيون الرسمي بأن نسب الإنجاز الفعلية تتجاوز النسب المعتمدة في الجدول الزمني لمشروع خيطان الجنوبي، ولما لهذا المشروع من أهمية للتخفيف عن كاهل المواطنين الذين تسلموا قسائمهم السكنية والذين امتدت فترة انتظارهم في الطابور الإسكاني إلى أكثر من 21 سنة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- لماذا لم تشكل لجنة تسلم ابتدائي للمشروع حتى الآن؟



2- ما التاريخ المتوقع لصدور قرار تشكيل لجنة لتسلم المشروع؟



3- كم الفترة الزمنية القصوى التي قد تستغرقها اللجنة منذ صدور قرار تشكيلها حتى انتهاء أعمالها وتسلم المشروع؟



4- هل توجد عراقيل تحول دون تشكيل لجنة تسلم المشروع؟ وكم بلغت نسبة إنجاز مشروع خيطان الجنوبي حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟