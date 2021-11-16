قبائل الكويت لها مواقف بطولية مشرفة سطرها التاريخ.. والعفو من شيم الكرام وشيء لا يوصف

سعود عبدالعزيز

قال مساعد نشمي العنزي، والد الشاب نشمي الذي قتل قبل نحو 3 أشهر اثر تعرضه لطلق ناري من قبل ضابط في وزارة الداخلية على خلفية مطاردة في منطقة شرق تيماء، إنه تأثر بقرار «العفو الكريم» من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حيث أصدر سموه مرسومين بالعفو عن عدد من أبناء الكويت.

وقال العنزي في لقاء مع «الأنباء» في منزله بمنطقة سعد العبدالله: اننا نشكر الله في الأول والآخر ونؤمن بقضاء الله، وان ما حدث لابني، رحمه الله، يحدث في كل بيت وكل مكان، وتبقى كل الامور مرهونة بقضاء الله.

وردا على سؤال عن قراره الشجاع، قال إنه إنسان عادي ولا يدعي البطولة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التاريخ سطر مواقف بطولية ومشرفة لجميع قبائل الكويت وبينها عنزة والظفير.

وأكد العنزي ان ابنه الضحية لم يعرف الجاني وليس بينهما اي علاقة، والحمد لله انه ألهمنا أن نعفو من أجل وجهه تعالى، ولا نبي إلا مرضاة الله عز وجل، ونطلب من الجميع الدعاء لابننا وان يغفر لأهله وذويه.

وفي إجابته عن سؤال حول قيامه بالعفو عن الجاني من دون أي مقابل، قال: قبل أيام أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مرسومين بالعفو عن بعض ابناء الكويت، والعفو من شيم الكرام، وشيء لا يوصف.

واضاف: منذ 3 أشهر، أي منذ مقتل ابني، وانا لا استطيع النوم لأكثر من ساعة او ساعتين، ويوم أمس وبعد ان عفوت عن الجاني نمت نومة لا يعلمها إلا الله.

وتوجه العنزي بالشكر الى وجهاء قبائل وكبار سن الذين حضروا وتوسطوا في العفو، وخص بالشكر الشاعر حمد السعيد على وساطته وجهوده التي تكللت بالعفو دون أي مقابل، والحمد لله الذي قدرنا على ان نعفو عن الجاني.

يشار الى ان مقتل الشاب نشمي مساعد العنزي قد حدث إثر إطلاق نار في منطقة شرق تيماء قبل نحو 3 أشهر.