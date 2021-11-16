تشهد سماء المنطقة العربية مساء غد، وعلى مدى يومين، ذروة زخة (شهب الاسديات)، وهي زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 15 شهاب في الساعة عند الذروة، ولكن لسوء الحظ سيهيمن القمر شبه الكامل على السماء هذا العام؛ مما يحجب معظم الشهب باستثناء اللامع منها .

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر الدكتور أشرف تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الثلاثاء/ - إن هذه الزخة تستمر سنويا من 6 إلى 30 نوفمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 نوفمبر الى فجر اليوم التالي.

وأضاف أن شهب الاسديات تنتج من حبيبات الغبار التي يخلفها مذنب تمبل-تتل، الذي تم اكتشافه عام 1865 ،كاشفا عن أفضل وقت لمشاهدتها و سيكون بعد منتصف الليل مباشرة من مكان مظلم تماما بعيد عن أضواء المدينة.

وأشار إلى أن زخات الشهب السنوية تنشأ عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوي.

وأكد أن ظهور تلك الشهب في السماء ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

من جانبه، اوضح المهندس ماجد ابوزاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة ،في بيان أصدره اليوم ، أنه من المتوقع أن تصل زخه شهب الأسديات الى ذروة نشاطها في الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد إرتفاع نقطة اشعاعها عالياً في السماء امام نجوم الاسد بعد منتصف الليل خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس.

وقال "لكن نظراً لأن القمر في طور الأحدب المتزايد وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله سوف يتسبب في التأثير على رؤية نشاط هذه الشهب وطمس الكثير منها باستثناء الشهب الساطعة" .

وأشار إلى أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب الأسديات مباشرة سيكون قبل الفجر مع غروب القمر من مكان مظلم وذلك بمراقبة الأفق الشرقي، حيث ستظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أي مكان في السماء.

جدير بالذكر أن شهب الأسديات لها دورة نشاط تحدث كل 33 سنه حيث يتساقط المئات منها في الساعة الواحدة وقد حدث ذلك آخر مرة في العام 2001 لأن المذنب مصدر الشهب كان قريباً في ذلك الوقت ولكن لا يتوقع حدوث عاصفة شهابية هذه السنه.