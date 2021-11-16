جددت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية التزامها بأهمية الاستدامة في قطاع الطيران كجزء من استراتيجيتها المعتمدة، وحددت خططا لتحفيز الاستثمار في الطائرات الرائدة عالميا ذات الكفاءة العالية.

وبينت الهيئة، في جلسة نقاشية حول استدامة الطيران في معرض دبي للطيران، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستشهد فرصا استثمارية مليارية ضخمة للقطاع الخاص بحلول عام 2030 .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء عن مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد الخريصي القول، في ورقته التي ألقاها في المؤتمر، إن الهيئة عازمة على تبني مجموعة من المبادرات والبرامج التي تضمن عمليات تشغيلية صديقة للبيئة، ومنها التشغيل الكامل لبعض المطارات بالطاقة المتجددة، وتحسين مسارات الطيران وإجراءات التشغيل والحركة الأرضية، وتنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي.