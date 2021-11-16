ذكرت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية، اليوم /الثلاثاء/، أن نادي ليفربول الإنجليزي أبدى اهتماما بأربعة لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة الإسباني في محاولة لجلب أحدهم في صفقة تبادلية مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إنه مع ورود أنباء عن استعداد برشلونة لضم محمد صلاح بأي ثمن، يفكر ليفربول في من يمكن أن يطالبوا به مقابل اللاعب المصري الذي سجل 15 هدفًا هذا الموسم في 15 مباراة.

وأضافت أن ليفربول يرغب في تمديد عقد الفرعون المصري، ولكن طلبات الأخير بالحصول على راتب أسبوعي قدره 500 ألف جنيه استرليني تحول دون التوصل لاتفاق باستمراره، ولهذا يشعر ليفربول ببعض القلق والخوف بشأن مستقبل صلاح، واحتمالية إجبارهم على بيع اللاعب مع دخول عقده في عامه الأخير وذلك في نهاية الموسم.

ورجحت الصحيفة بأنه نظرا لقيود برشلونة المتعلقة بالتمويل النقدي، فقد ينتقل صلاح ضمن صفقة مقايضة، وهنا قد ينظر ليفربول إلى أربعة لاعبين يمكن أن يطلبهم كجزء من ذلك لأنه إذا غادر صلاح ملعب أنفيلد، فسيكون هناك فجوة كبيرة لملء هجوم ليفربول وقد يكون نجم الريدز السابق فيليب كوتينيو هو الرجل الذي سيساعد في ملئه.وأشارت إلى أن البرازيلي استمتع بوقت ناجح للغاية في فترته الأولى مع ليفربول، وحلم بالانتقال إلى برشلونة لكن هذه الخطوة لم تسر على النحو المأمول، حيث كافح كوتينيو من أجل وقت ثابت للعب.

وتضم القائمة المرشحة مقابل صلاح، اللاعب عثمان ديمبلي الذي كان هدفا لنادي ليفربول منذ فترة طويلة رغم إصاباته المتكررة مع برشلونة لكن ما زال تحت رادار النادي الإنجليزي ومدربه، يورجن كلوب، نظرا لموهبة الفرنسي.واللاعب الثالث هو فرينكي دي يونج ويبدو أنها صفقة مستحيلة كما ذكرت إكسبريس، لأن الهولندي هو لاعب أساسي في تشكيل برشلونة خلال آخر عامين منذ انتقاله من أياكس أمستردام.واللاعب الرابع هو جافي الذي يواجه برشلونة مشاكل في تجديد عقد اللاعب الموهوب، الذي سيكون متاحا للرحيل المجاني في الميركاتو الصيفي المقبل، ويعد أحد اللاعبين الرائعين الصاعدين في الكرة الإسبانية وأصبح أساسيا في النادي ومنتخب بلده في سن 17 عامًا فقط.