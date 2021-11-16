أعلنت شركة شركة ألعاب الفيديو الأمريكية تيك-تو إنترأكتيف سوفت وير وشركة برايفت ديفجن للنشر التابعة لها استحواذهما على شركة ألعاب الفيديو البريطانية رول7 دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

وقال مايكل وروز النائب التنفيذي لشركة تيك-تو ورئيس شركة برايفت ديفجن "باعتبارنا فريق شغوف بالرياضات الحركية نرى كيف تجمع رول7 بين إثارة المنافسة وحالة التدفق في ألعاب الفيديو بطريقة مميزة، فإننا لم نستطع الانتظار حتى نعرض للعالم هذه الظاهرة من خلال الإصدار الجديد للعبة أولي أولي وورلد خلال الشتاء الحالي".

يذكر أن شركة رول7 الموجود مقرها في لندن والفائزة بجائزة الأكاديمية البريطانية للسينما والتليفزيون تطور الإصدار الجديدة من لعبة أولي أولي وورلد والذي سوف تطرحه برايفت ديفجن خلال الشتاء الحالي.