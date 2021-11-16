حقق الاتحاد الألماني لكرة القدم أرباحا بقيمة مليوني يورو في السنة المالية 2020 رغم أزمة جائحة كورونا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه أمين صندوق الاتحاد شتيفان أوسنابروجه والمدير المالي ماركوس هولتسهر خلال مداخلة عبر الفيديو في فرانكفورت

وأوضح المسؤولان أن الاتحاد حقق في تلك السنة إيرادات بقيمة 354 مليون يورو فيما بلغت مصروفاته 352 مليون يورو ما يعني وصول أرباحه بعد الضرائب إلى 035ر2 مليون يورو.

وأكد أوسنابروجه أن " هذه النتيجة هي ثمرة جهود كبيرة لكل المعنيين في الاتحاد في ظل أوقات صعبة واستثنائية بسبب أزمة كورونا" واشار أيضا إلى الدعم الذي تم تقديمه إلى الأندية الموجودة في المناطق المتضررة من كارثة السيول.

وأضاف:" ما أسعدني على وجه خاص هو أننا نجحنا في مساعدة الاتحادات المحلية من خلال زيادة كبيرة وغير مقررة للمنح التي خففت من تأثيرات جائحة كورونا".