تستضيف الإمارات معرض ومؤتمر "سايبر تك جلوبال" 2022 وهو الحدث العالمي الشهير والأكبر من نوعه للتواصل والتوعية بقطاع الأمن السيبراني الذي يقام في دبي في الفترة من 13 إلى 14 يونيو 2022.

وفي مؤتمر صحفي، تم الإعلان عن النسخة الجديدة من مؤتمر "سايبر تك جلوبال"، تحدث فيه كل من الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وأمير رابابورت مؤسس ورئيس "سايبرتك جلوبال" والمؤلف المشارك لـ "سايبرامانيا" وأنكيت شوكلا المدير الإداري لشركة "كيو إن إيه ماركوم "، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية/وام/.

ويستقطب مؤتمر "سايبر تك جلوبال" كبار المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين والمهنيين والمسؤولين الحكوميين من أكثر من 80 دولة حول العالم، ويسلط هذا الحدث العالمي الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتحديات والحلول لمكافحة التهديدات داخل الفضاء السيبراني على المستوى العالمي.

كما يجمع المؤتمر الآلاف من صناع القرار رفيعي المستوى فيما يعمل على جلب فرص سوقية جديدة للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة والمستثمرين من القطاع الخاص والشركات الاستثمارية وشركات رأس المال الاستثماري والكيانات والهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية.