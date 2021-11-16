كشفت قياسات وكالة المناخ الأمريكية "نوا" عن أن الشهر الماضي كان أكثر شهور "أكتوبر" حرارة في نصف الكرة الشمالية منذ بدء السجلات في عام .1880

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا) إن متوسط درجة حرارة الأرض فوق النصف الشمالي من الكرة الأرضية تجاوز معدل المسجل في شهر تشرين أول/أكتوبر 2019، وهو الشهر الذي شهد تسجيل الرقم القياسي السابق، بمقدار 11ر0 درجة مئوية..

وأوضحت الإدارة أنه على مستوى العالم كان تشرين أول/أكتوبر الماضي الشهر الرابع الأكثر دفئا على الإطلاق، بحسب ماهو مسجل . وكان متوسط درجات الحرارة فوق مناطق اليابسة والمحيطات هو 89ر0 درجة مئوية فوق متوسط القرن الـ20 البالغ 14 درجة. وكانت أعوام 2015 و2018 و2019 هي الأكثر دفئا في مستوى العالم.

وأضافت (نوا) أن هناك احتمالا بنسبة 99 % أن يكون عام 2021 من بين أعلى 10 أعوام حرارة منذ بدء التسجيل .