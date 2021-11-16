قرر المدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تغريم شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، 500 ألف دولار امريكي لعدم إخطار العاملين بها بحالات فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن المدعي العام أمر أمازون بدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار لإخفاء عدد حالات كورونا في أماكن العمل في كاليفورنيا عن الموظفين.

ووافقت الشركة على دفع الغرامة وتحسين طريقة تتبعها للحالات وإخطار العمال والوكالات الصحية المحلية، ويجب على أمازون أيضًا إبلاغ عمال المستودعات في كاليفورنيا بـ "العدد الدقيق لحالات COVID-19 الجديدة في أماكن عملهم" عند ظهور الحالات.