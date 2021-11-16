يتوقع الخبراء نمو سوق بطاريات تخزين الطاقة النظيفة المرتبطة بشبكات الكهرباء في العالم بمقدار 20 مثل عن مستواها الحالي بحلول 2030، حيث ستكون الولايات المتحدة والصين أكبر سوقين لهذه البطاريات في العالم.

وبحسب تقرير نشرته خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة فإن الحاجة إلى تخزين الكهرباء تتزايد مع النمو السريع لمحطات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وهو ما سيحتاج إلى استثمارات تصل إلى 262 مليار دولار على مستوى العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيف شو المحلل في خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة القول إن السوق العالمية لتخزين الطاقة ينمو بسرعة غير مسبوقة ، مضيفا "مشروعات تخزين الطاقة تنمو على نطاق واسع، وتزيد مدة التخزين وترتبط بشكل متزايد مع الطاقة المتجددة".

وبحسب التقرير ستمثل الولايات المتحدة والصين أكثر من نصف إجمالي منشآت تخزين الكهرباء في العالم بحلول .2030

وبحسب المستهدف بالنسبة للولايات وشركات المرافق الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستتفوق في هذا السباق على الصين من خلال إقامة منشآت لتخزين 30 جيجاوات بحلول .2025

وسيقام أكثر من نصف منشآت التخزين بهدف تخزين الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وستقام المنشآت في نفس مواقع محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح بهدف التكامل بينها.