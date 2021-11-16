ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقرير أن إيطاليا تعد من بين أسوأ الدول أداء في الاتحاد الأوروبي من حيث الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء.

وذكر التقرير، وفقا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أنه في عام 2019، احتلت إيطاليا المرتبة الأولى في عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن التعرض لثاني أكسيد النيتروجين، إذ بلغت 10640 حالة وفاة، بزيادة قدرها 2٪ عن العام السابق.

وقال إن إيطاليا تأتي في المرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث الوفيات المبكرة المرتبطة بالجسيمات الدقيقة (49 ألفا و900 حالة)، مشيرا إلى ارتفاع بنسبة 5٪ في الوفيات الناجمة عن التعرض للأوزون في إيطاليا إذ بلغت 3170 حالة.