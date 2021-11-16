أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال أيلول/سبتمبر الماضي بمقدار 1ر4 تريليون وون (5ر3 مليار دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بفضل انتعاش الاقتصاد وازدهار أسواق الأصول.

ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية بلغ إجمالي حصيلة الضرائب خلال أيلول/سبتمبر الماضي 3ر26 تريليون وون مقابل 2ر22 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الوزارة القول إن الإيرادات الضريبية زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمقدار 8ر59 تريليون وون مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 5ر274 تريليون وون. ووصل إجمالي دخل الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى بما في ذلك الإيرادات الضريبية، إلى 4ر442 تريليون وون، بزيادة 88 تريليون وون عن العام السابق.

في المقابل زاد إجمالي نفقات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى بمقدار 1ر37 تريليون وون سنويا إلى 472 تريليون وون في هذه الفترة، مع زيادة الإنفاق المالي الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة .

وسجلت حكومة كوريا الجنوبية عجزًا ماليًا قدره 6ر29 تريليون وون في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل عجز قدره 5ر80 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.