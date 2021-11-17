أطلقت وزارة الإعلام أمس موقع (مجلة الكويت) الإلكتروني بحلته الجديدة لإتاحة التصفح في المجلة إلكترونيا وتوفير خاصية الاشتراك الدوري فيها.



وقال مدير إدارة المكتب الفني لوزير الإعلام نائب رئيس اللجنة العليا لقيادة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بالوزارة يوسف الطبطبائي في تصريح لـ «كونا» إن لجنة قيادة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية انتهت من تطوير البنى التحتية للخدمات الإلكترونية وأدوات التطوير البرمجي.



وأضاف الطبطبائي ان تطوير البنى التحتية للخدمات الإلكترونية يهدف إلى اطلاق باقة من البرمجيات بوتيرة أسرع للتحول الرقمي وإتاحة المنتج البرامجي للجهات الرسمية في الدولة لغرض الاستفادة والمشاركة بالإنجاز.



وأوضح أن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أصدر قرارا بإعادة تشكيل لجنة قيادة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية برئاسته من أجل وضع الخطط وتهيئة البنية التحتية للوزارة واستثمار الكفاءات الوطنية فيها.



وبين ان إعادة تشكيل اللجنة يهدف أيضا إلى تسريع إطلاق الخدمات الإلكترونية في وزارة الإعلام ومواكبة التطور التقني العالمي وتماشيا مع رؤية (كويت جديدة 2035).



وذكر ان اللجنة وبتوجيه من وزير الإعلام تمكنت خلال الفترة الماضية من انجاز عدد من مهامها مثل ميكنة اجراءات الحوكمة على احدى جهات الوزارة لتجربة الآلية وتعميمها على باقي الوزارة. وأشار إلى أن اللجنة قامت أيضا بميكنة عمل اللجان وفرق العمل في الوزارة لتكون نموذجا للجان الأخرى إضافة إلى إطلاق موقع الأخبار الجديد ليكون أكثر تفاعلا مع الأحداث ولإتاحة تصفحها على الأجهزة الذكية.



وأكد الطبطبائي ان الوزارة ماضية في تحقيق التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية تماشيا مع استراتيجيتها التي أطلقتها مطلع العام الحالي (2021-2026) لتطوير الجهاز الإعلامي الحكومي ليصبح مصدرا أساسيا للمعرفة.



ولفت إلى ان هناك العديد من المشاريع «سترى النور قريبا» بهدف الوصول إلى ميكنة وحوكمة أعمال الوزارة كاملة، مؤكدا ان تلك الأنظمة الرقمية كنظام أعمال اللجان ستكون معلنة ومتاحة للجهات الرقابية في الدولة.