بالتعاون مع بنك الدم المركزي أقامت الجمعية الباكستانية للمتبرعين بالدم في الكويت، وهم جماعة معنية بالرعاية الاجتماعية، حملتهم للتبرع بالدم في مقر بنك الدم المركزي في الجابرية.

وشهدت الحملة حضورا كبيرا من أبناء الجالية الباكستانية فاق عددهم 300 شخص، من بينهم 265 سجلوا أنفسهم متبرعين بالدم، في غضون 6 ساعة استقبل البنك 235 متبرعا، ومن أبرز ما تميزت به هذه الحملة المشاركة الكبيرة أبناء الجالية الباكستانية الذين يعيشون مع عائلاتهم ويعملون في الكويت منذ سنوات طويلة ويعتبرونها بلدهم الثاني.

حضر هذه المناسبة سفير جمهورية باكستانية الإسلامية لدى الكويت سيد سجاد حيدر، والذي أعرب عن تقديره وشكره لرئيس الجمعية الباكستانية للمتبرعين بالدم في الكويت عارف بت وأعضاء الجمعية لجهودهم في تنظيم فعاليات إنسانية كهذه، واضعين نصب أعينهم مهمة توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم كعمل نبيل.